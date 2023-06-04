В Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы
Работа спасателей на месте возгорания кровли больницы в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
В Советском районе Новосибирска загорелась кровля Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В 15:25 [11:25 мск] поступило сообщение о возгорании кровли больницы в Советском районе г. Новосибирска. В 15:28 прибытие первого подразделения. Пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в опубликованном сообщении.
Как сообщили в областном Минздраве, все пациенты эвакуированы, пострадавших нет.
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