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4 июня, 10:04

В Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы

<p>Работа спасателей на месте возгорания кровли больницы в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs54/4427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Работа спасателей на месте возгорания кровли больницы в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска загорелась кровля Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 15:25 [11:25 мск] поступило сообщение о возгорании кровли больницы в Советском районе г. Новосибирска. В 15:28 прибытие первого подразделения. Пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщили в областном Минздраве, все пациенты эвакуированы, пострадавших нет.

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Матвей Константинов
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