В Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы

В Советском районе Новосибирска загорелась кровля Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 15:25 [11:25 мск] поступило сообщение о возгорании кровли больницы в Советском районе г. Новосибирска. В 15:28 прибытие первого подразделения. Пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщили в областном Минздраве, все пациенты эвакуированы, пострадавших нет.