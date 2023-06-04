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4 июня, 10:06

В США два малыша чуть не погибли при пожаре, пока их мать воровала продукты

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Обложка © Twitter / @MobilePunch

Жительница Флориды оставила двух детей в машине, которая загорелась, пока сама женщина воровала продукты в торговом центре. Как сообщает New York Post, 24-летней беспечной матери было предъявлено обвинение.

По данным полицейских, всё произошло на парковке торгового центра Oviedo Mall в городе Овьедо. Американка бросила на парковке у магазина машину с двумя сыновьями внутри, а когда вышла, увидела, что автомобиль охвачен пламенем. Детей из горящего салона успели спасти прохожие, у одного из мальчиков диагностированы ожоги лица первой степени.

В полиции уточнили, что женщина воровала в магазине вместе с приятелем. Пострадавших мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр, мать задержали по обвинению в мелкой краже и за оставление детей в опасности, сейчас она находится в тюрьме округа Семинол.

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Ранее стало известно, что мать и её новорождённый ребёнок сгорели при пожаре в доме в Амурской области. Пожарную бригаду местные жители вызвали слишком поздно, когда службы прибыли на место, дом уже был охвачен огнём.

Ирина Фальке
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