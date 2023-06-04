В США два малыша чуть не погибли при пожаре, пока их мать воровала продукты

Жительница Флориды оставила двух детей в машине, которая загорелась, пока сама женщина воровала продукты в торговом центре. Как сообщает New York Post, 24-летней беспечной матери было предъявлено обвинение.

По данным полицейских, всё произошло на парковке торгового центра Oviedo Mall в городе Овьедо. Американка бросила на парковке у магазина машину с двумя сыновьями внутри, а когда вышла, увидела, что автомобиль охвачен пламенем. Детей из горящего салона успели спасти прохожие, у одного из мальчиков диагностированы ожоги лица первой степени.

В полиции уточнили, что женщина воровала в магазине вместе с приятелем. Пострадавших мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр, мать задержали по обвинению в мелкой краже и за оставление детей в опасности, сейчас она находится в тюрьме округа Семинол.