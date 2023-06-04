Причиной пожара в новосибирской больнице могло стать короткое замыкание

Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории", — уточнил он.

Сейчас открытое горение ликвидировано на площади 1800 квадратных метров. Пожарные проливают сгоревшие конструкции, чтобы не произошло повторное возгорание. По словам губернатора области Андрея Травникова, эвакуированных пациентов переводят в другие лечебные учреждения. Он отметил, что пострадавших нет, сейчас "отрабатывается маршрутизация пациентов, сил и техники достаточно".