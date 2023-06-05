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4 июня, 23:20

В Белгородском районе после атаки дрона загорелся энергетический объект

Гладков: БПЛА сбросил взрывчатку на энергетический объект в Белгородском районе

Беспилотник сбросил взрывное устройство на один из энергетических объектов в Белгородском районе, начался пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные приземлили в Курской области беспилотник "Азова"*. Это произошло в городе Суджа, уточнил губернатор Роман Старовойт.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ГУ МЧС РФ по Белгородской области

Артур Лапсаков
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