В Белгородском районе после атаки дрона загорелся энергетический объект

Беспилотник сбросил взрывное устройство на один из энергетических объектов в Белгородском районе, начался пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные приземлили в Курской области беспилотник "Азова"*. Это произошло в городе Суджа, уточнил губернатор Роман Старовойт.