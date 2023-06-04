"Страшно было": Подросток из Соболевки пережил обстрел ВСУ, отделавшись только царапиной

Подросток Вадим попал под обстрел около своего дома в селе Соболевка Белгородской области. К счастью, парень почти не пострадал, получив только царапину, с ним побеседовали журналисты РИА "Новости".

Вадим гулял около дома вместе с друзьями, когда начался обстрел. Он рассказал, что сначала послышался свист снарядов, молодые люди легли на землю, а потом раздались взрывы. Когда всё стихло, ребята побежали по домам.

"Страшно было. Легли, руками прикрылись, ждали окончания обстрела", — поделился переживаниями молодой человек.

Выяснилось, что снаряды прилетели в дома всего в нескольких десятках метров от того места, где находился Вадим и его друзья. Парня задел осколок, оставив неглубокую царапину на пояснице. Он рассказал, что очень сильно испугался, — приходить в себя пришлось целый день, принимая успокоительное.

Родные Вадима находились дома в момент обстрела. Дядя подростка Дмитрий рассказал, что они не могли покинуть здание во время обстрела — по двери попадали осколки. Как только обстрел прекратился, они выбежали на улицу и нашли мальчика, который чудом остался жив.

Дмитрий рассказал, что дом, где живёт Вадим, сильно повреждён осколками: разбиты окна, входная дверь и кровля.