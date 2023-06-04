Белгородские врачи спасли зрение девочке, пострадавшей при обстреле ВСУ Соболевки

Белгородские врачи спасли зрение девочке и проведут операцию мальчику, пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, посетив детей в больнице.

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

"Посмотрел — все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть. <…> Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники", — написал он в телеграм-канале.