Регион

Уведомления отключены

4 июня, 10:04

Белгородские врачи спасли зрение девочке, пострадавшей при обстреле ВСУ Соболевки

Губернатор Гладков сообщил о состоянии детей, раненных в Соболевке под Белгородом

<p>Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2457?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Белгородские врачи спасли зрение девочке и проведут операцию мальчику, пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, посетив детей в больнице.

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков

"Посмотрел — все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть. <…> Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники", — написал он в телеграм-канале.

София в момент обстрела была на улице, у неё осколочные ранения обоих глаз. Повязку с лица ей снимут уже на следующей неделе. Даниил получил сложный перелом, когда убегал от разорвавшегося рядом украинского снаряда. Уже завтра ему проведут операцию, динамика хорошая, добавил Гладков.

Гладков: Более четырёх тысяч жителей Белгородской области размещены в ПВР

Гладков: Более четырёх тысяч жителей Белгородской области размещены в ПВР

Напомним, 2 июня ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского района Белгородской области из РСЗО "Град". Атака унесла жизни троих жителей, ранены семеро, среди них двое детей — мальчик и девочка. Лайф публиковал фото повреждённых домов и железной дороги.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров