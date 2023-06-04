Белгородские врачи спасли зрение девочке, пострадавшей при обстреле ВСУ Соболевки
Губернатор Гладков сообщил о состоянии детей, раненных в Соболевке под Белгородом
Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Белгородские врачи спасли зрение девочке и проведут операцию мальчику, пострадавшим во время обстрела со стороны ВСУ села Соболевка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, посетив детей в больнице.
Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области посетил в больнице детей, раненных при обстреле ВСУ в Соболевке. Фото © t.me / Настоящий Гладков
"Посмотрел — все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть. <…> Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники", — написал он в телеграм-канале.
София в момент обстрела была на улице, у неё осколочные ранения обоих глаз. Повязку с лица ей снимут уже на следующей неделе. Даниил получил сложный перелом, когда убегал от разорвавшегося рядом украинского снаряда. Уже завтра ему проведут операцию, динамика хорошая, добавил Гладков.
Напомним, 2 июня ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского района Белгородской области из РСЗО "Град". Атака унесла жизни троих жителей, ранены семеро, среди них двое детей — мальчик и девочка. Лайф публиковал фото повреждённых домов и железной дороги.