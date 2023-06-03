До трёх человек выросло число жертв обстрела ВСУ села Соболевка

В результате обстрела ВСУ села Соболевка в Белгородской области три человека погибли, ещё семеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ситуация в селе Соболевка после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Губернатор уточнил, что 2 июня украинская сторона выпустила по населённому пункту в Валуйском городском округе 18 снарядов из РСЗО "Град". В результате от полученных травм на месте погибли двое мужчин, одна жительница получила осколочное проникающее ранение передней брюшной стенки и грудной клетки и скончалась на руках у врачей.

"Семь человек получили ранения различной степени тяжести — шестеро госпитализированы, один от госпитализации отказался", — уточнил Гладков.

Также различные повреждения зафиксированы в 24 домовладениях. Повреждены газопровод и линия электропередач.