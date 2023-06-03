До трёх человек выросло число жертв обстрела ВСУ села Соболевка
Гладков: Три человека погибли и семеро пострадали при обстреле села Соболевка
В результате обстрела ВСУ села Соболевка в Белгородской области три человека погибли, ещё семеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ситуация в селе Соболевка после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
Губернатор уточнил, что 2 июня украинская сторона выпустила по населённому пункту в Валуйском городском округе 18 снарядов из РСЗО "Град". В результате от полученных травм на месте погибли двое мужчин, одна жительница получила осколочное проникающее ранение передней брюшной стенки и грудной клетки и скончалась на руках у врачей.
"Семь человек получили ранения различной степени тяжести — шестеро госпитализированы, один от госпитализации отказался", — уточнил Гладков.
Также различные повреждения зафиксированы в 24 домовладениях. Повреждены газопровод и линия электропередач.
Напомним, накануне ВСУ открыли огонь по белгородскому селу Соболевка. Снаряды реактивной системы залпового огня "Град" попали в частный сектор, загорелись хозяйственная постройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Также повреждения выявили ещё в четырёх домовладениях. Изначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.
Telegram / Настоящий Гладков