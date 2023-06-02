Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле белгородского села Соболевка

Два жителя села Соболевка Белгородской области погибли после обстрела ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по частному сектору были выпущены снаряды реактивной системы залпового огня "Град".

"По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадали шестеро, среди них — 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Всех доставили в больницу. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии.

От прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявлены ещё в четырёх домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна, уточнил глава региона.