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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 17:02
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В Шебекинском округе из-за обстрелов запретят движение транспорта на нескольких участках

На нескольких участках дорог в Шебекинском городском округе в Белгородской области будут действовать ограничения. Об этом информирует вечером в пятницу пресс-служба правительства региона. Новые правила вводятся до 30 июня.

Лайф публикует видео руин в Шебекине после обстрелов ВСУ
Лайф публикует видео руин в Шебекине после обстрелов ВСУ

Временный запрет на передвижение транспортных средств и стоянку автотранспорта вводится на участке Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Полян), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево) и Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки). Для объезда предусмотрены маршруты Таврово – Соломино – Разумное, Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки, Разумное – Севрюково – Новосадовый и Белгород – Новый Оскол – Советское.

Кроме того, в связи с ограничениями движения транспорта маршрутные автобусы, которые ранее проходили через Шебекино, будут следовать в объезд — через Новый Оскол и Волоконовку.

ВСУ снова обстреливают Шебекино
ВСУ снова обстреливают Шебекино

Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском округе: ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины почти весь день шли обстрелы Шебекина: по городу выпустили 850 снарядов. В результате пострадало 16 человек.

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LIFE / Андрей Тишин

Марина Калегина
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