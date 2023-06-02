В Шебекинском округе из-за обстрелов запретят движение транспорта на нескольких участках

На нескольких участках дорог в Шебекинском городском округе в Белгородской области будут действовать ограничения. Об этом информирует вечером в пятницу пресс-служба правительства региона. Новые правила вводятся до 30 июня.

Временный запрет на передвижение транспортных средств и стоянку автотранспорта вводится на участке Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Полян), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево) и Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки). Для объезда предусмотрены маршруты Таврово – Соломино – Разумное, Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки, Разумное – Севрюково – Новосадовый и Белгород – Новый Оскол – Советское.

Кроме того, в связи с ограничениями движения транспорта маршрутные автобусы, которые ранее проходили через Шебекино, будут следовать в объезд — через Новый Оскол и Волоконовку.