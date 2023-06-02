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2 июня, 13:26

Более 850 снарядов прилетело в Шебекино со стороны Украины 1 июня

<p>Последствия обстрелов Шебекина Белгородской области 2 июня. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/belgorod01" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Белгород № 1"</a></p>

Последствия обстрелов Шебекина Белгородской области 2 июня. Фото © Телеграм-канал "Белгород № 1"

Во время обстрелов ВСУ в четверг, 1 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировано более 850 прилётов. Это максимум с начала обстрелов, завил глава региона Вячеслав Гладков.

"Шебекино. Если сравнивать со вчерашним днём, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днём, положительная динамика есть",  сказал он журналистам.

Опубликовано видео ударов по боевикам, пытавшимся атаковать Белгородскую область

Опубликовано видео ударов по боевикам, пытавшимся атаковать Белгородскую область

Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском и Грайворонском городских округах — ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины шли обстрелы Шебекина. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с этой ситуацией.

Александра Вишнякова
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