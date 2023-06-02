Более 850 снарядов прилетело в Шебекино со стороны Украины 1 июня
Последствия обстрелов Шебекина Белгородской области 2 июня. Фото © Телеграм-канал "Белгород № 1"
Во время обстрелов ВСУ в четверг, 1 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировано более 850 прилётов. Это максимум с начала обстрелов, завил глава региона Вячеслав Гладков.
"Шебекино. Если сравнивать со вчерашним днём, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днём, положительная динамика есть", — сказал он журналистам.
Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском и Грайворонском городских округах — ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины шли обстрелы Шебекина. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с этой ситуацией.