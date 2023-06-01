Песков: Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине

Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в городе Шебекино, который находится под массированным обстрелом ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", — сообщил Песков журналистам.