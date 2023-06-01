Песков: Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине
Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в городе Шебекино, который находится под массированным обстрелом ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", — сообщил Песков журналистам.
Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. Всего было три прилёта. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев