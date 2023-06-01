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1 июня, 08:16

Песков: Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине

Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в городе Шебекино, который находится под массированным обстрелом ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", — сообщил Песков журналистам.

Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекина

Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекина

Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел города. Всего было три прилёта. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Александра Вишнякова
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