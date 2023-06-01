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1 июня, 04:40

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина из "Градов" выросло до пяти

Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина ВСУ из "Градов" выросло до пяти

<p>Один из снарядов попал в жилой дом, после чего начался пожар. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/club_shebekino/3730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Шёпот Шебекино"</a></p>

Один из снарядов попал в жилой дом, после чего начался пожар. Обложка © t.me / "Шёпот Шебекино"

Белгородский город Шебекино находится под непрекращающимся обстрелом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки из "Градов" пять человек получили различные травмы, также есть разрушения домов.

"Под непрекращающимся огнём находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ Шебекина. Фото © t.me / "Шо Шебекино"

Последствия обстрела ВСУ Шебекина. Фото © t.me / "Шо Шебекино"

По словам Гладкова, ранения также получили ещё два мужчины, одного из которых со множественными осколочными ранениями доставляют в больницу.

Губернатор вместе с этим уточнил, что один из снарядов попал в жилой дом, после чего произошёл пожар. Иные домостроения получили повреждения окон и кровли, также "Грады" пробили стены. Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

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Сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом.

Оксана Попова
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