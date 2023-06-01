Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина из "Градов" выросло до пяти

Белгородский город Шебекино находится под непрекращающимся обстрелом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки из "Градов" пять человек получили различные травмы, также есть разрушения домов.

"Под непрекращающимся огнём находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ Шебекина. Фото © t.me / "Шо Шебекино"

По словам Гладкова, ранения также получили ещё два мужчины, одного из которых со множественными осколочными ранениями доставляют в больницу.