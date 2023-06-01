Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина из "Градов" выросло до пяти
Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина ВСУ из "Градов" выросло до пяти
Один из снарядов попал в жилой дом, после чего начался пожар. Обложка © t.me / "Шёпот Шебекино"
Белгородский город Шебекино находится под непрекращающимся обстрелом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки из "Градов" пять человек получили различные травмы, также есть разрушения домов.
"Под непрекращающимся огнём находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей", — написал он в телеграм-канале.
Последствия обстрела ВСУ Шебекина. Фото © t.me / "Шо Шебекино"
По словам Гладкова, ранения также получили ещё два мужчины, одного из которых со множественными осколочными ранениями доставляют в больницу.
Губернатор вместе с этим уточнил, что один из снарядов попал в жилой дом, после чего произошёл пожар. Иные домостроения получили повреждения окон и кровли, также "Грады" пробили стены. Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом.