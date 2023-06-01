Жители Белгорода сообщили о громких ночных взрывах в небе над городом
В небе над Белгородом прозвучали мощные взрывы
Жители Белгорода сообщают о мощных взрывах, которые сегодня ночью прозвучали над городом. На данный момент официальной информации о причинах и разрушениях нет.
Звуки взрывов над Белгородом. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, кроме Шебекина сегодня под обстрел также попал посёлок Маслова Пристань, который находится в 15 километрах от Белгорода. Очевидец признался, что увидел в небе яркую вспышку, после которой начали раздаваться взрывы.
Сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом.
t.me / SHOT