Жители Белгорода сообщили о громких ночных взрывах в небе над городом

Жители Белгорода сообщают о мощных взрывах, которые сегодня ночью прозвучали над городом. На данный момент официальной информации о причинах и разрушениях нет.

По данным телеграм-канала SHOT, кроме Шебекина сегодня под обстрел также попал посёлок Маслова Пристань, который находится в 15 километрах от Белгорода. Очевидец признался, что увидел в небе яркую вспышку, после которой начали раздаваться взрывы.