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1 июня, 02:18

Жители Белгорода сообщили о громких ночных взрывах в небе над городом

В небе над Белгородом прозвучали мощные взрывы

Жители Белгорода сообщают о мощных взрывах, которые сегодня ночью прозвучали над городом. На данный момент официальной информации о причинах и разрушениях нет.

Звуки взрывов над Белгородом. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, кроме Шебекина сегодня под обстрел также попал посёлок Маслова Пристань, который находится в 15 километрах от Белгорода. Очевидец признался, что увидел в небе яркую вспышку, после которой начали раздаваться взрывы.

Ещё два населённых пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Ещё два населённых пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина, в результате которого два человека получили серьёзные травмы. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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