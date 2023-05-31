Ещё два населённых пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и Графовку
Украинские войска обстреляли два населённых пункта Белгородской области — город Шебекино и село Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.
В селе Графовка, по словам губернатора, осколки снарядов повредили фасад и выбили стекла в административном здании и магазине продуктов.
Ранее Лайф сообщал, что 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Также сегодня под обстрел попало село Щетиновка.
ТАСС / Николай Тришин