Ещё два населённых пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Украинские войска обстреляли два населённых пункта Белгородской области — город Шебекино и село Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.