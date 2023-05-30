При обстреле ПВР в Белгородской области погиб охранник учреждения, двое ранены

Один человек погиб, двое получили ранения при обстреле ВСУ пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, для данной атаки украинские военные применили ствольную артиллерию.







"Вооружённые силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители — старики и дети", — написал он в телеграм-канале.

Погибшим оказался охранник учреждения, сообщил губернатор. Два человека получили ранения, в тяжёлом состоянии они находятся в реанимации. Пострадавших в данный момент прооперировали, им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков также заявил, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной. В результате удара пробита кровля, выбиты оконные проёмы, а также стёкла. Повреждения получили и два легковых автомобиля. Как сообщил глава Белгородской области, в данном ПВР находились жители населённого пункта Середа Шебекинского района, которые располагались в нём уже более года.

"Нечеловеческие испытания выпали на их долю. Уже более года они отселены из своего населённого пункта. Глава округа Владимир Николаевич Жданов, глава поселения Галина Ивановна Руденко и оперативные службы максимально оперативно вывезли жителей в другой населённый пункт", — добавил Гладков.