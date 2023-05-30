ВСУ обстреляли пункт размещения жителей Шебекина, есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале сообщил об обстреле пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. По его словам, есть погибшие и раненые.

"ВСУ сегодня обстреляли ПВР жителей Шебекинского округа, погибли раненые люди, поэтому я отменил прямой эфир, надеюсь, что все жители поймут меня, выехал на место. Подробности сообщу позже", — пояснил Гладков.