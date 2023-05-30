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30 мая, 15:31
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ВСУ обстреляли пункт размещения жителей Шебекина, есть погибшие

Гладков: ВСУ обстреляли ПВР с жителями белгородского Шебекина, есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале сообщил об обстреле пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. По его словам, есть погибшие и раненые.

"ВСУ сегодня обстреляли ПВР жителей Шебекинского округа, погибли раненые люди, поэтому я отменил прямой эфир, надеюсь, что все жители поймут меня, выехал на место. Подробности сообщу позже", — пояснил Гладков.

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в Шебекине

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в Шебекине

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли газопровод и сельскую администрацию в Белгородской области. Экстренные службы уже устраняют последствия обстрела. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Наталья Исакова
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