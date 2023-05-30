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30 мая, 09:35

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в Шебекине

Вооружённые силы Украины обстреляли дом престарелых в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, украинский снаряд попал на территорию пансионата ночью 30 мая. К счастью, там никого не было. Помимо того, ещё одна ракета прилетела в частный дом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков при этом уточнил, что за сутки в Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилётов. Шесть миномётных снарядов выпущено по пункту пропуска, там никто не пострадал, разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 48 снарядов — 39 артиллерийских и девять миномётных. Повреждения получили четыре промышленных предприятия. В селе Графовка при этом есть погибший.

Житель Шебекина рассказал, как сын спас любимую девушку во время обстрела

Житель Шебекина рассказал, как сын спас любимую девушку во время обстрела

А в понедельник, 29 мая, Лайф публиковал эксклюзивное видео из находящегося под обстрелом Шебекина.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Александра Вишнякова
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