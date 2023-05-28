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28 мая, 16:45

Житель Шебекина рассказал, как сын спас любимую девушку во время обстрела

Подростку, который спас свою девушку во время вчерашнего украинского обстрела Шебекина Белгородской области, помогали его брат и отец. SHOT пообщался с главой семейства.

Отец рассказал, как его сын спасал раненную девушку в Шебекине. Видео © t.me / SHOT

Ренат и Аня гуляли возле дома, когда начался обстрел. Осколки серьёзно травмировали ноги девушки, она потеряла сознание. Парень получил контузию, но, несмотря на это, поднял любимую и отнёс в укрытие. Уже оттуда он позвонил отцу.

"Ренат начал кричать в трубку: "Папа, убило Аню!" Она, видимо, без сознания была. Побежал я туда, в конец улицы, к детям. Смотрю, Ренат несёт её. Она в чувство пришла. Слава богу, хоть живые, думаю", — поделился мужчина.

Они положили Аню на заднее сиденье машины. В это время к ним подбежал Радик, брат Рената. Все вместе они поехали в больницу. По дороге Радик перевязал девочке ногу тугим жгутом и остановил кровь. Сейчас состояние подростков оценивается как стабильное. У Рената диагностирована черепно-мозговая травма.

С пострадавшими работают психологи. Отец также рассказал, что Ренат учится в техникуме на механика и занимается спортом. В Аню юноша давно влюблён.

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Под удар попали в том числе ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Один человек погиб. Трое пострадали, среди них 17-летний Ренат, вынесший из зоны обстрела свою раненую 15-летнюю подругу Аню. Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил юношу за героизм и назвал его настоящим мужчиной и образцом для всех мальчишек.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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