Житель Шебекина рассказал, как сын спас любимую девушку во время обстрела

Подростку, который спас свою девушку во время вчерашнего украинского обстрела Шебекина Белгородской области, помогали его брат и отец. SHOT пообщался с главой семейства.

Отец рассказал, как его сын спасал раненную девушку в Шебекине. Видео © t.me / SHOT

Ренат и Аня гуляли возле дома, когда начался обстрел. Осколки серьёзно травмировали ноги девушки, она потеряла сознание. Парень получил контузию, но, несмотря на это, поднял любимую и отнёс в укрытие. Уже оттуда он позвонил отцу.

"Ренат начал кричать в трубку: "Папа, убило Аню!" Она, видимо, без сознания была. Побежал я туда, в конец улицы, к детям. Смотрю, Ренат несёт её. Она в чувство пришла. Слава богу, хоть живые, думаю", — поделился мужчина.

Они положили Аню на заднее сиденье машины. В это время к ним подбежал Радик, брат Рената. Все вместе они поехали в больницу. По дороге Радик перевязал девочке ногу тугим жгутом и остановил кровь. Сейчас состояние подростков оценивается как стабильное. У Рената диагностирована черепно-мозговая травма.

С пострадавшими работают психологи. Отец также рассказал, что Ренат учится в техникуме на механика и занимается спортом. В Аню юноша давно влюблён.