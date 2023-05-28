"Настоящий мужчина": Гладков рассказал о героизме подростка, который на руках вынёс девушку из зоны обстрела
Гладков: Пострадавший при атаке ВСУ парень вынес свою раненую девушку на руках
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил раненных в результате обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
17-летний подросток, пострадавший вместе с 15-летней девочкой в результате атаки ВСУ по Белгородской области, практически на руках вынес её из зоны обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьёзное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", — заявил губернатор в своём телеграм-канале.
Гладков рассказал, что сегодня посетил раненных при обстрелах ВСУ Грайворонского и Шебекинского округов, пообщался с жителями и послушал рассказы об увиденном и пережитом, в том числе тех, кто не мог выбраться из подвалов много часов на территории, захваченной украинской ДРГ.
"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы", — поделился глава области.
Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно.