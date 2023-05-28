"Настоящий мужчина": Гладков рассказал о героизме подростка, который на руках вынёс девушку из зоны обстрела

17-летний подросток, пострадавший вместе с 15-летней девочкой в результате атаки ВСУ по Белгородской области, практически на руках вынес её из зоны обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьёзное ранение у девочки. Он на руках её вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", — заявил губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков рассказал, что сегодня посетил раненных при обстрелах ВСУ Грайворонского и Шебекинского округов, пообщался с жителями и послушал рассказы об увиденном и пережитом, в том числе тех, кто не мог выбраться из подвалов много часов на территории, захваченной украинской ДРГ.