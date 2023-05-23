Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины, которую российские силы захватили у разгромленной украинской диверсионной группы. На технике, как уже повелось у ВСУ, размещены кресты вермахта.

"Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев", — написал глава региона в своём телеграм-канале. Интересно, что бронемашина не повреждена в боях, как остальная техника украинских диверсантов.