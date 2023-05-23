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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 17:37
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Появилось фото трофея, захваченного у украинской ДРГ под Белгородом

Гладков показал фото трофейной бронемашины, захваченной у украинской ДРГ

Трофейная бронемашина, захваченная у украинской ДРГ. Фото © t.me / vvgladkov

Трофейная бронемашина, захваченная у украинской ДРГ. Фото © t.me / vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины, которую российские силы захватили у разгромленной украинской диверсионной группы. На технике, как уже повелось у ВСУ, размещены кресты вермахта.

"Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев", — написал глава региона в своём телеграм-канале. Интересно, что бронемашина не повреждена в боях, как остальная техника украинских диверсантов.

Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов
Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, один погиб.

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Андрей Бражников
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