Появилось фото трофея, захваченного у украинской ДРГ под Белгородом
Гладков показал фото трофейной бронемашины, захваченной у украинской ДРГ
Трофейная бронемашина, захваченная у украинской ДРГ. Фото © t.me / vvgladkov
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины, которую российские силы захватили у разгромленной украинской диверсионной группы. На технике, как уже повелось у ВСУ, размещены кресты вермахта.
"Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев", — написал глава региона в своём телеграм-канале. Интересно, что бронемашина не повреждена в боях, как остальная техника украинских диверсантов.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, один погиб.