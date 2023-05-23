Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов
МО РФ показало видео с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Минобороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. На кадрах — многочисленная военная техника противника. На некоторых машинах видны надписи "За Бухмут" (так на Украине называют город Артёмовск, недавно освобождённый в ДНР).
По данным ведомства, потери украинской стороны составили более 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.
Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Видео © Минобороны РФ
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, один погиб.
Минобороны РФ