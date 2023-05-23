Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов

Минобороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. На кадрах — многочисленная военная техника противника. На некоторых машинах видны надписи "За Бухмут" (так на Украине называют город Артёмовск, недавно освобождённый в ДНР).