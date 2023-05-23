Гладков отменил режим КТО в Белгородской области
Режим контртеррористической операции, введённый в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменён. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, режим КТО был введён накануне, 22 мая, когда стало известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президента России Владимира Путина сразу осведомили о происходящем. По последним данным, удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.