В Белгородской области введён режим контртеррористической операции
В Белгородской области вводится режим контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения в регион украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введён правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — написал Гладков в телеграм-канале.
Режим КТО предусматривает проверку документов, приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Гладков призвал граждан ознакомиться с полным списком ограничений.
Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. При этом в Киеве открещиваются от причастности к атаке.