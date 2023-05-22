В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

В Белгородской области вводится режим контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения в регион украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введён правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — написал Гладков в телеграм-канале.