Белгородский чиновник госпитализирован после атаки украинских диверсантов на регион
В Белгородской области госпитализировали замглавы Грайворонского района Бляшенко
Анатолий Бляшенко, раненный во время обстрела администрации. Обложка © Администрация Грайворонского городского округа
Заместитель главы Грайворонского района Белгородской области Анатолий Бляшенко госпитализирован с ранением голени, пишет SHOT.
Он и сотрудник МЧС получили увечья в ходе обстрела украинскими диверсантами здания администрации. Последний от поездки в больницу отказался.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР.