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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 14:56
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Белгородский чиновник госпитализирован после атаки украинских диверсантов на регион

В Белгородской области госпитализировали замглавы Грайворонского района Бляшенко

Анатолий Бляшенко, раненный во время обстрела администрации. Обложка © Администрация Грайворонского городского округа

Анатолий Бляшенко, раненный во время обстрела администрации. Обложка © Администрация Грайворонского городского округа

Заместитель главы Грайворонского района Белгородской области Анатолий Бляшенко госпитализирован с ранением голени, пишет SHOT.

Он и сотрудник МЧС получили увечья в ходе обстрела украинскими диверсантами здания администрации. Последний от поездки в больницу отказался.

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Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР.

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Матвей Константинов
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