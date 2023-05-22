Песков: Цель диверсии ВСУ в Белгородской области — отвлечь от потери Артёмовска
Цель сегодняшней провокации украинских диверсантов в Белгородской области — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска", — отметил представитель Кремля.
О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Также Гладков заявлял о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области.
Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin