Регион

Уведомления отключены

22 мая, 12:37

Песков: Цель диверсии ВСУ в Белгородской области — отвлечь от потери Артёмовска

Цель сегодняшней провокации украинских диверсантов в Белгородской области — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска",  отметил представитель Кремля.

Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК

Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК

О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Также Гладков заявлял о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров