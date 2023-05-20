Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в полдень 20 мая 2023 года был полностью взят Артёмовск (украинское название — Бахмут). Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин заявил о полном взятии Артёмовска. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина

"20 мая 2023 года полностью был взят Бахмут, последний участок так называемой многоэтажки-самолёта. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута, началась 8 октября 2022 года. 224 дня парни штурмовали город", — отметил он.

Пригожин также подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" освобождала территории, защищая интересы родной страны. Бойцы, по его словам, действовали как слаженная команда. Он выразил благодарность россиянам, которые поддерживали военных, а также генералам Сергею Суровикину и Михаилу Мизинцеву, которые дали возможность провести "эту тяжёлую операцию". Кроме того, Пригожин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что позволил защищать Родину.

"С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней с 19 марта прошлого года, когда стране стала нужна наша помощь. Мы полностью взяли весь город от дома до дома. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным, а сами выйдем в полевые лагеря. И когда мы вновь потребуемся нашей стране, мы вернёмся и защитим свой народ", — подчеркнул Пригожин.