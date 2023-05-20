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Опубликовано 20 мая 2023, 09:46

В Минобороны рассказали о боях за западную часть Артёмовска

Минобороны: Штурмовые отряды ведут бои по освобождению западной части Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут). Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"На Артёмовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, сдерживание украинских военных на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ вблизи населённых пунктов Богдановка и Ягодное ДНР.

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Ранее Лайф писал, что российская армия уничтожила до 210 военных и два склада боеприпасов ВСУ под Донецком. Кроме того, подразделения Южной группировки войск ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20.

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ТАСС / Ноябрев Иван

Никита Осипов
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