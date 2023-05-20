В Минобороны рассказали о боях за западную часть Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут). Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"На Артёмовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, сдерживание украинских военных на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ вблизи населённых пунктов Богдановка и Ягодное ДНР.