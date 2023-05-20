Пушилин объяснил обстрелы Мариуполя в годовщину взятия "Азовстали"

В своём телеграм-канале он напомнил, что ровно год назад российские военные полностью освободили в Мариуполе территорию металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков украинского нацбатальона "Азов"*, в ходе которой сложили оружие более двух тысяч человек. Теперь же Киев "захлёбывается от злобы" из-за того, что город восстанавливается и в него возвращается мирная жизнь.