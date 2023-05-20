Пушилин объяснил обстрелы Мариуполя в годовщину взятия "Азовстали"
Пушилин объяснил обстрелы Мариуполя тем, что Киев захлёбывается от злобы
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Планам украинских военных превратить территорию Донбасса в руины не суждено сбыться. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В своём телеграм-канале он напомнил, что ровно год назад российские военные полностью освободили в Мариуполе территорию металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков украинского нацбатальона "Азов"*, в ходе которой сложили оружие более двух тысяч человек. Теперь же Киев "захлёбывается от злобы" из-за того, что город восстанавливается и в него возвращается мирная жизнь.
"Вчера вечером вооружённые формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя. Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться — всё возродим!" — заключил Пушилин.
Напомним, накануне вечером в Мариуполе прогремело несколько взрывов в районе старого аэропорта. Как позднее сообщил СЦКК ДНР, ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты. Сегодня утром обстрел повторился.
* Запрещённая в России террористическая организация.