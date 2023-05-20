Украинские военные снова обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Украинские войска снова обстреляли Мариуполь. Атака со стороны ВСУ произошла утром 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Атака производилась из дальнобойных ракет. Силовики пока уточняют их тип. По словам очевидца, около 06:25 система ПВО сбила четыре ракеты. В результате происшествия никто не пострадал.