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19 мая, 00:53

ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО "Град"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО "Град"

Сегодня ночью украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.10 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в сообщении представительства.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу.

Обложка ©

t.me / "ДНР Онлайн"

Арина Родионова
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