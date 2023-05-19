ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО "Град"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО "Град"
Сегодня ночью украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © t.me / "Типичный Донецк"
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.10 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в сообщении представительства.
Ранее Лайф писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу.
t.me / "ДНР Онлайн"