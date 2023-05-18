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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 06:07
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В США сообщили об уничтожении Россией важных целей ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ уничтожили под Киевом уязвимые цели

Российские войска уничтожили под Киевом крайне уязвимые цели. Об этом свидетельствуют сильные взрывы в районе украинской столицы во время ракетных ударов 16 мая, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно", — сказал он.

По словам офицера, Российская армия точно знает, где находится бронетехника из ФРГ, США и Великобритании. Эти данные позволяют ВС РФ уничтожать западное вооружение задолго до его попадания на поле боя. Макгрегор добавил, что почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового западного оружия. Речь в том числе идёт о ракетах Storm Shadow и ЗРК Patriot. По словам офицера, Москва путём поражения зенитных комплексов Украины намерена ослабить её противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации.

МО: "Кинжал" 16 мая уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
МО: "Кинжал" 16 мая уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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