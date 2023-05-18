Российские войска уничтожили под Киевом крайне уязвимые цели. Об этом свидетельствуют сильные взрывы в районе украинской столицы во время ракетных ударов 16 мая, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно", — сказал он.