В США сообщили об уничтожении Россией важных целей ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ уничтожили под Киевом уязвимые цели
Российские войска уничтожили под Киевом крайне уязвимые цели. Об этом свидетельствуют сильные взрывы в районе украинской столицы во время ракетных ударов 16 мая, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно", — сказал он.
По словам офицера, Российская армия точно знает, где находится бронетехника из ФРГ, США и Великобритании. Эти данные позволяют ВС РФ уничтожать западное вооружение задолго до его попадания на поле боя. Макгрегор добавил, что почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового западного оружия. Речь в том числе идёт о ракетах Storm Shadow и ЗРК Patriot. По словам офицера, Москва путём поражения зенитных комплексов Украины намерена ослабить её противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.
Telegram / Минобороны России