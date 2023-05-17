Эксперт объяснил, в чём великолепие "воздушной засады", ставшей для Patriot в Киеве роковой
Эксперт Литовкин назвал великолепной "воздушную засаду", уничтожившую Patriot
Тактический приём "воздушная засада", благодаря которому удалось уничтожить американский ЗРК Patriot в Киеве, заключается в принуждении противника к растрачиванию своего боезапаса и последующем его поражении. Об этом Лайфу рассказал полковник в отставке, военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.
"Запустили кучу ракет, которые могут быть не обязательно боевыми, они могут быть болванками. И на эти болванки противник откликнулся пусками очень дорогих, которые по 1,5–2 миллиона долларов. Ракетами "Патриот". Он 16 ракет потратил. И, когда он исчерпал свои ракеты, по нему нанесли удар "Кинжалами", от которого он уклониться не мог", — объяснил он.
Литовкин добавил, что единственный способ уничтожить "Кинжал" — поразить его самолёт-носитель. Именно во избежание этого было решено дождаться, пока Patriot израсходует свой боезапас. Эксперт отметил, что "воздушная засада" — великолепный приём, так как является успешным.
"Как в армии говорят: каждое решение считается правильным, если оно доведено до конца", — заключил Литовкин.
Напомним, в ночь на 16 мая в Киеве ударом "Кинжала" был поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Как стало известно позднее, уничтожить систему удалось благодаря тактическому приёму "воздушная засада".
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