Эксперт объяснил, в чём великолепие "воздушной засады", ставшей для Patriot в Киеве роковой

Тактический приём "воздушная засада", благодаря которому удалось уничтожить американский ЗРК Patriot в Киеве, заключается в принуждении противника к растрачиванию своего боезапаса и последующем его поражении. Об этом Лайфу рассказал полковник в отставке, военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.

"Запустили кучу ракет, которые могут быть не обязательно боевыми, они могут быть болванками. И на эти болванки противник откликнулся пусками очень дорогих, которые по 1,5–2 миллиона долларов. Ракетами "Патриот". Он 16 ракет потратил. И, когда он исчерпал свои ракеты, по нему нанесли удар "Кинжалами", от которого он уклониться не мог", — объяснил он.