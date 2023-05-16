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Опубликовано 16 мая 2023, 09:41
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Войска РФ ракетой "Кинжал" поразили американский ЗРК Patriot в Киеве

Вооружённые силы РФ ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве поражён зенитный ракетный комплекс Patriot производства США",  сказал он.

По словам Конашенкова, также ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута.

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А ранее в Минобороны РФ напомнили, что гиперзвуковую ракету "Кинжал" невозможно перехватить при помощи ЗРК Patriot. Скорость полёта "Кинжала" превышает предельные боевые режимы зенитных ракетных комплексов, которыми Запад накачивает Киев.

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Александра Вишнякова
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