"Кинжал" невозможно перехватить при помощи ЗРК Patriot, заявили в Минобороны
МО РФ: Вброс о перехвате "Кинжала" — это попытка выдать желаемое за действительное
Информация о перехвате Украиной гиперзвуковой ракеты "Кинжал" недостоверна и является не более чем попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
"Вброс о том, что якобы был перехвачен "Кинжал", — попытка выдать желаемое за действительное", — говорится в сообщении.
Собеседник агентства напомнил, что скорость полёта "Кинжала" превышает предельные боевые режимы зенитных ракетных комплексов, которыми Киев накачивают западные союзники, в том числе речь идёт и о комплексах Patriot. Вместе с тем он отметил, что противоракетный манёвр, осуществляемый ракетой на конечном участке полёта, и практически вертикальный заход на цель исключают перехват средствами поражения ЗРК.
Кроме того, военный источник не исключил, что регулярными сообщениями о "перехвате" российских ракет Киев оправдывает расход боекомплекта западных ПВО, "натягивая их эффективность".
"Причём количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают", — отметил он.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как недавно украинские военные сбили в небе над Киевом собственный Bayraktar TB2. Командование воздушных сил страны уточняло, что "неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям", однако инцидент сочли полнейшей клоунадой.
Минобороны России