Уничтожение ВСУ собственного "Байрактара" сочли клоунадой

Уничтожение украинскими военными собственного "Байрактара" в небе над Киевом является неудавшейся инсценировкой "российского удара" в ответ на недавнюю атаку Кремля, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Видимо, поначалу они хотели изобразить "российский ответ" и показать — мол, "вот теперь российский беспилотник атакует столицу Украины, его якобы запустили русские, чтобы убить мирных жителей города"... Вообще, согласно нынешней украинской мифологии, атаку на Кремль тоже устроили сами русские, создав тем самым повод", — рассказал он РИА ФАН.

Более того, произошедшее указывает на недостаточную защищённость Киева, так как находящиеся там две батареи американских систем ПВО Patriot плохо работают против низколетящих целей, а их ракеты слишком дорогие и мощные.