Уничтожение ВСУ собственного "Байрактара" сочли клоунадой
Эксперт Литовкин счёл неудачной постановкой уничтожение ВСУ своего "Байрактара"
Уничтожение украинскими военными собственного "Байрактара" в небе над Киевом является неудавшейся инсценировкой "российского удара" в ответ на недавнюю атаку Кремля, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Видимо, поначалу они хотели изобразить "российский ответ" и показать — мол, "вот теперь российский беспилотник атакует столицу Украины, его якобы запустили русские, чтобы убить мирных жителей города"... Вообще, согласно нынешней украинской мифологии, атаку на Кремль тоже устроили сами русские, создав тем самым повод", — рассказал он РИА ФАН.
Более того, произошедшее указывает на недостаточную защищённость Киева, так как находящиеся там две батареи американских систем ПВО Patriot плохо работают против низколетящих целей, а их ракеты слишком дорогие и мощные.
Он добавил, что российским военным блогерам быстро удалось установить, что в небе над столицей Незалежной был именно "Байрактар", а не российский "Форпост" или "Корсар". В конечном счёте, отметил Литовкин, в арсенале у украинцев до сих пор только "примитивные, мелочные приёмы".
Напомним, в ночь со 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве, два беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе Кремля назвали это покушением на него, а Следственный комитет завёл уголовное дело. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим, а в Белом доме заявили, что американский лидер Джо Байден не собирается обсуждать произошедшее со своим российским коллегой. Вчера же, 4 мая, украинские военные сбили собственный "Байрактар" в небе над Киевом.
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