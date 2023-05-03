Министр обороны Украины дал туманный ответ на вопрос об организаторах атаки на Кремль
Резников уклонился от прямого ответа на вопрос о вине Украины в атаке на Кремль
Российские власти сами виновны в атаке украинского беспилотника на Кремль, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников, отвечая на вопрос о причастности Киева к произошедшему.
"Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", — сказал он в беседе с газетой The Washington Post.
Напомним, минувшей ночью два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле, но были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим. Тем временем сенатор Сергей Цеков уверен, что защита от вражеских дронов уже разрабатывается.
EPA / POOL / Thomas Lohnes