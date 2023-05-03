Министр обороны Украины дал туманный ответ на вопрос об организаторах атаки на Кремль

Российские власти сами виновны в атаке украинского беспилотника на Кремль, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников, отвечая на вопрос о причастности Киева к произошедшему.

"Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", — сказал он в беседе с газетой The Washington Post.