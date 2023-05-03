Володин призвал применить оружие, "способное уничтожить киевский режим"

Атака украинского дрона на Кремль является нападением на президента Владимира Путина и, следовательно, на Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступив за применение против киевского режима оружия, которое его остановит.

"Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-нусра*, ИГИЛ*. Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на Президента нашей страны", — написал он в своём телеграм-канале.

Володин отметил, что, захватив Украину, киевский режим угрожает России, Европе и миру, а западным политикам, ответственным за накачку его оружием, следует осознать свою причастность к террористической деятельности. Спикер считает, что переговоров с властями Незалежной быть не может и необходимо применить оружие, "которое способно остановить и уничтожить киевский режим".