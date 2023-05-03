"Разум потеряли": В Совфеде напомнили об оружии для уничтожения Зеленского после атаки на Кремль
Цеков указал на оружие РФ, способное уничтожить Зеленского "в кратчайшие сроки"
Ночная атака украинского беспилотника на Кремль показывает, что киевский режим полностью потерял разум, заявил Лайфу сенатор Сергей Цеков. Причём сам налёт дронов он назвал неубедительным: таким оружием не удастся нанести вред президенту России Владимиру Путину.
"Но безусловно можно нанести вред резиденции, можно устроить пожары, можно устроить какие-то другие серьёзные разрушения, можно это сделать. Но в Киеве потеряли разум, потому что они же могут получить ответ на подобные действия, а у нас возможностей для нанесения подобных ответов гораздо больше, это не беспилотники, это гораздо более серьёзное оружие", — объяснил член Совфеда.
Он напомнил о наличии у Москвы оружия, способного уничтожить президента Украины Зеленского и его окружение "в кратчайшие сроки". В целом, считает сенатор, Незалежная превратилась в страну-террориста — "украинский ИГИЛ*".
Что касается полной защиты от подобных атак в будущем, то существующие системы ПВО не рассчитаны на объекты, больше похожие на птиц, чем на летательные аппараты, считает Цеков. Однако, по его оценке, соответствующие решения "разрабатываются".
"Защиту найдём", — подытожил сенатор.
Напомним, сегодня ночью Украина попыталась атаковать резиденцию Владимира Путина в Москве, два запущенных врагом беспилотника были нейтрализованы у Кремля. В пресс-службе президента назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
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