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3 мая, 22:23

Белый дом: Байден не планирует обсуждать с Путиным атаку беспилотников на Кремль

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не планирует обсуждать атаку беспилотников на Кремль с Владимиром Путиным. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Совета национальной безопасности администрации США.

По словам собеседника агентства, ему ничего не известно о каких-либо планах на этот счёт.

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Тем временем аналитики США исследуют спутниковые снимки и перехваченные данные для "разъяснения ситуации" с атакой двух беспилотников на Кремль. Сам инцидент произошёл ночью со 2 на 3 мая. Два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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