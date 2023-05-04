Белый дом: Байден не планирует обсуждать с Путиным атаку беспилотников на Кремль
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не планирует обсуждать атаку беспилотников на Кремль с Владимиром Путиным. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Совета национальной безопасности администрации США.
По словам собеседника агентства, ему ничего не известно о каких-либо планах на этот счёт.
Тем временем аналитики США исследуют спутниковые снимки и перехваченные данные для "разъяснения ситуации" с атакой двух беспилотников на Кремль. Сам инцидент произошёл ночью со 2 на 3 мая. Два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим.
Flickr / The White House