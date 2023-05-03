США восстанавливают хронологию атаки дронов на Кремль по снимкам со спутника
CNN: Аналитики США изучают разведданные по атаке беспилотников на Кремль
Купол Сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников. Фото © LIFE
Аналитики США исследуют спутниковые снимки и перехваченные данные для "разъяснения ситуации" с атакой двух беспилотников на Кремль. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака... аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", — говорится в материале.
Один из чиновников также заявил, что "Вашингтон не был предупреждён об атаке заранее", поэтому руководство США продолжает "изучать детали инцидента".
Напомним, минувшей ночью два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле, но были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь уклонился от прямого ответа на вопрос о вине Киева.