США восстанавливают хронологию атаки дронов на Кремль по снимкам со спутника

Аналитики США исследуют спутниковые снимки и перехваченные данные для "разъяснения ситуации" с атакой двух беспилотников на Кремль. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака... аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", — говорится в материале.