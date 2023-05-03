ООН призвала воздерживаться от эскалации после атаки дронов на Кремль
В ООН видели сообщения о попытке атаки беспилотников на московский Кремль, в связи с этим организация призывает воздерживаться от риторики и действий, ведущих к эскалации. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", — цитирует Хака ТАСС.
Напомним, в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию президента Владимира Путина, однако аппараты удалось вывести из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина и оставляет за собой право принять ответные меры. Тем временем Киев отрицает причастность к ночной атаке.
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