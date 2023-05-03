ООН призвала воздерживаться от эскалации после атаки дронов на Кремль

В ООН видели сообщения о попытке атаки беспилотников на московский Кремль, в связи с этим организация призывает воздерживаться от риторики и действий, ведущих к эскалации. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", — цитирует Хака ТАСС.