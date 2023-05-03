В Госдуме призвали дать "адекватный ответ" Киеву на ночную атаку беспилотников по Кремлю

России необходимо дать "адекватный ответ" Киеву на прошедшую минувшей ночью атаку беспилотников по Кремлю. Об этом Лайфу заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Конечно, адекватный ответ необходим. Это уже тревожно", — сказал Неверов, отвечая на вопрос Лайфа о том, не пора ли отправить российские беспилотники в сторону Банковой улицы в Киеве.