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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 13:21
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В Госдуме призвали дать "адекватный ответ" Киеву на ночную атаку беспилотников по Кремлю

Депутат ГД Неверов призвал дать "адекватный ответ" Киеву на атаку по Кремлю

России необходимо дать "адекватный ответ" Киеву на прошедшую минувшей ночью атаку беспилотников по Кремлю. Об этом Лайфу заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Конечно, адекватный ответ необходим. Это уже тревожно", — сказал Неверов, отвечая на вопрос Лайфа о том, не пора ли отправить российские беспилотники в сторону Банковой улицы в Киеве.

Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Лайф публикует видео с куполом Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов

Напомним, об атаке беспилотников по резиденции Владимира Путина в центре Москвы сегодня заявили в самом Кремле. Она произошла минувшей ночью. В результате работы спецслужб два дрона были выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Unsplash

Александр Юнашев
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