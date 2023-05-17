МО: "Кинжал" 16 мая уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Сразу пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС были уничтожены в Киеве 16 мая. Речь идёт о том самом ударе ВС РФ гиперзвуковой ракетой "Кинжал", пояснили в Минобороны.
"По достоверно подтверждённым данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражении атак и последующем поражении зенитной установки.
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