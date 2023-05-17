МО: "Кинжал" 16 мая уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Сразу пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и РЛС были уничтожены в Киеве 16 мая. Речь идёт о том самом ударе ВС РФ гиперзвуковой ракетой "Кинжал", пояснили в Минобороны.