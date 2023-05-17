Депутат Гурулёв об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве: Получили по соплям
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулёв в беседе с Лайфом прокомментировал успешный удар российской армии ракетой "Кинжал" по американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве.
Андрей Гурулёв прокомментировал уничтожение ЗРК Patriot в Киеве. Видео © LIFE
"Если такие вопли стоят, значит, всё, что надо, то и сбили. Причём всё очень просто: не надо бить каждую установку, надо поразить радиолокационную станцию, всё остальное будет бесполезно", — заявил депутат.
По его словам, её, конечно, можно будет починить, однако на это потребуется время, а также дополнительные средства, причём немалые. А новая установка будет стоить ещё дороже. А пока украинские силы будут этим заниматься, образуется "дырка" в их системе противовоздушной обороны.
Как подчеркнул Гурулёв, "Кинжал" — это идеальное оружие. По его словам, на сегодняшний день нет ни одной системы в мире, которая бы смогла поймать такие ракеты, против "Кинжала" бессильны даже наши собственные С-400.
"Это информационная война, в рамках которой всё идёт. Им же как-то надо своему народу объяснить, что они что-то делают. А то, что они по соплям получили, это явно видно, причём даже в иностранной прессе", — объяснил наш собеседник различия в освещении инцидента разными сторонами.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил уникальность этих гиперзвуковых ракет. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде". Как объяснил военный эксперт, тактический приём заключается в принуждении противника к растрачиванию своего боезапаса и последующем его поражении.
ТАСС / dpa / Bernd Wüstneck