Депутат Гурулёв об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве: Получили по соплям

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулёв в беседе с Лайфом прокомментировал успешный удар российской армии ракетой "Кинжал" по американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве.

Андрей Гурулёв прокомментировал уничтожение ЗРК Patriot в Киеве. Видео © LIFE

"Если такие вопли стоят, значит, всё, что надо, то и сбили. Причём всё очень просто: не надо бить каждую установку, надо поразить радиолокационную станцию, всё остальное будет бесполезно", — заявил депутат.

По его словам, её, конечно, можно будет починить, однако на это потребуется время, а также дополнительные средства, причём немалые. А новая установка будет стоить ещё дороже. А пока украинские силы будут этим заниматься, образуется "дырка" в их системе противовоздушной обороны.

Как подчеркнул Гурулёв, "Кинжал" — это идеальное оружие. По его словам, на сегодняшний день нет ни одной системы в мире, которая бы смогла поймать такие ракеты, против "Кинжала" бессильны даже наши собственные С-400.