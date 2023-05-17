До 8 лет тюрьмы грозит шестерым киевлянам, выложившим в Сеть видео с работой уничтоженного Patriot
СБУ задержала шесть человек, которые выложили видео с работой ПВО
Служба безопасности Украины задержала шестерых жителей Киева, которые выложили в Сеть видео работы ЗРК Patriot.
"Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев. В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъёмку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях", — говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.
Также украинские силовики заблокировали онлайн-камеры, которые в автоматическом режиме фиксировали работу ПВО. Уточняется, что они находятся на балансе нескольких киевских коммерческих структур. Кстати, ранее на Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги.
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Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом "Кинжала" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уникальности этих гиперзвуковых ракет. По данным СМИ, уничтожить ЗРК получилось благодаря воздушной засаде.
Getty Images / Axel Heimken