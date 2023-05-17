До 8 лет тюрьмы грозит шестерым киевлянам, выложившим в Сеть видео с работой уничтоженного Patriot

"Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев. В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъёмку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях", — говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.