Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ
Жительницу Киева заставили извиниться за выложенное видео с работой ПВО
Украинскую певицу Инну Воронову заставили извиниться за публикацию в одной из социальных сетей видео работы киевских систем ПВО. Как пишет "Страна", девушка сняла неспокойное киевское небо из своей квартиры в жилом комплексе "Комфорт-Таун", после чего сразу получила массу оскорблений и угроз. Кадры были удалены, а артистка записала извинения.
Извинения Инны Вороновой. Видео © Telegram / "Политика Страны"
"Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа! Извините меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео [работы ПВО, когда] была с детьми дома. Даже не знала, что происходит", — сказала она.
Как подчеркнуло издание, опубликованное ею видео на данный момент расходится как доказательство уничтожения российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американского ЗРК Patriot.
Примечательно, что Инна Воронова является бывшей женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого — "киевского Эскобара", задержанного летом 2022 года за продажу кокаина. Он поставлял наркотики высокопоставленным украинским чиновникам.
Ранее в Киеве после пранка над украинским военнослужащим избили блогера Сурика Черкезова. По его словам, в расправе принимали участие восемь человек.
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