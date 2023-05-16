Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ

Украинскую певицу Инну Воронову заставили извиниться за публикацию в одной из социальных сетей видео работы киевских систем ПВО. Как пишет "Страна", девушка сняла неспокойное киевское небо из своей квартиры в жилом комплексе "Комфорт-Таун", после чего сразу получила массу оскорблений и угроз. Кадры были удалены, а артистка записала извинения.

Извинения Инны Вороновой. Видео © Telegram / "Политика Страны"

"Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа! Извините меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео [работы ПВО, когда] была с детьми дома. Даже не знала, что происходит", — сказала она.

Как подчеркнуло издание, опубликованное ею видео на данный момент расходится как доказательство уничтожения российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американского ЗРК Patriot.