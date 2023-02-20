"Страшно жить в этой стране": Украинскую блогершу и её мужа на дорогом BMW скрутили на трассе

В украинских соцсетях разгорелся скандал вокруг инцидента, произошедшего на одной из автодорог Киева. Блогерша Мария Вовнянко под ником "mari___my_ray" опубликовала в Сети фрагмент видео, где полицейские задерживают её мужа, а затем скручивают и её. Она заявила, что патрульные вели себя очень агрессивно якобы только из-за того, что у супругов дорогой автомобиль.

Задержание блогерши Марии Вовняко и её мужа. Видео © @mari___my_ray

"Мы ехали с МРЕО, забрали мои именные номера MY RAI. <...> Когда нас остановили, мы спустили окно и спросили, за что нас задержали, они сказали, что мы ехали к машинам сильно близко. <...> Сказали, покажите документы, мы сказали — покажите видеофиксатор", — написала блогерша.

По её словам, затем полицейские залезли руками в их машину, требовали выйти, а когда девушка включила видеокамеру, сотрудники правоохранительных органов толкнули её, а мужу заломали руки. Также она написала в постах, что впоследствии её ударили по голове и забрали телефон, мужа бросили в овраг у дороги и там начали душить, затем его в крови и наручниках усадили в полицейскую машину. Спустя пять часов в патрульный автомобиль пытались усадить и её, но она убежала. Мужу назначили экспертизу и обещали посадить в тюрьму, отметила девушка. Она добавила, что уже видела такой сценарий с удушением человека при задержании в Америке, и боится, что такое теперь будет в порядке вещей на Украине. Вовнянко призвала остальных не молчать, а распространить информацию о происшествии. На что чуть позже откликнулись и полицейские, представив публике свою версию.

"Ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы, и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан, но! Из машины вышла инста-блогер и, наверное, в поисках хайпа решила вмешаться в происшествие. Полицейский тыльной стороной руки пытался оградить её от проезжей части и отдалить на безопасную дистанцию", — написал один из полицейских, Билошицкий, в своих соцсетях.

Он подтвердил сведения блогерши, что её муж задержан. Она же написала, что ей "страшно жить в такой стране", когда "нельзя выехать на дорогой машине в 12 дня".