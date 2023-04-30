"Ты что быкуешь?": Блогера из Киева избили после шутки над ВСУшником

Киевского блогера Сурика Черкезова избили после пранка над украинским военным. В соцсетях тиктокер сообщил, что над ним издевались восемь человек. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Пранк в центре Киева и избиение Сурика Черкезова. Видео © Telegram / Политика Страны / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / si.surik

В центре украинской столицы Черкезов вместе с девушкой подошёл к мужчине, на котором была одежда с элементами военной формы. Блогер сказал незнакомцу: "Валера, брат, привет, мы вчера с тобой [пили]". Предполагалось, что мужчина поддержит пранкера, однако его реакция оказалась неожиданной.

"Какой я тебе Валера? Я украинец, ВСУшник", — ответил военный.

В итоге всё переросло в перепалку и блогер "послал" мужчину на три буквы. Видео разошлось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Черкезов заявил, что за три года своей блогерской карьеры "никто так себя не вёл" с ним.

Черкезов сначала возмутился, а потом извинился за пранк с военным. Видео © Telegram / Политика Страны / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / si.surik

"Да, видео, может быть, максимально плохое, но никто не мог посметь вот этого сделать. Сколько я помогал украинской армии... И сейчас меня будут запинывать, как скот последний? Толпой, конечно, вы все смелые. Восемь человек, а я один. Это прикольно?" — возмутился Черкезов, добавив, что его избивали и оскорбляли из-за цвета кожи и национальности.

Блогер также объявил "военный сбор" средств на пикап бойцам ВСУ после того, как его заставили это сделать, "поставив на счётчик".