В Кремле напомнили об уникальности российских "Кинжалов"

Уникальные характеристики российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" подтверждены специалистами. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о перехвате этой ракеты с помощью комплекса Patriot и последующие разъяснения Минобороны РФ о том, что перехватить "Кинжал" средствами из арсенала ВСУ невозможно.

"Действительно, президент России Владимир Путин неоднократно об этом говорил, и наши технические специалисты это неоднократно подтверждали, что этот вид оружия – ракеты "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", — сказал Песков.