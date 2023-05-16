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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 10:11
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В Кремле напомнили об уникальности российских "Кинжалов"

Дмитрий Песков: Уникальность российских "Кинжалов" подтверждена специалистами

Уникальные характеристики российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" подтверждены специалистами. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о перехвате этой ракеты с помощью комплекса Patriot и последующие разъяснения Минобороны РФ о том, что перехватить "Кинжал" средствами из арсенала ВСУ невозможно.

"Действительно, президент России Владимир Путин неоднократно об этом говорил, и наши технические специалисты это неоднократно подтверждали, что этот вид оружия – ракеты "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", — сказал Песков.

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Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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Марина Калегина
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