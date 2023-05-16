Как американские системы ПВО Patriot могут навредить Украине Оглавление Что известно о поставках ЗРК Patriot на Украину Мог ли ЗРК Patriot сбить "Кинжал" ЗРК Patriot и операция "Буря в пустыне" ЗРК Patriot: характеристики, дальность поражения Эксперты считают, что поставленное Киеву оружие сложно применить во время наступления, а дальнейшая эксплуатация связана с серьёзным риском. 48442 48442 ЗРК Patriot. Обложка © Getty Images / NurPhoto

21 декабря 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Киеву ЗРК Patriot на сумму более одного миллиарда долларов. В апреле к поставкам Patriot присоединились Германия и Нидерланды, а сам комплекс прибыл на Украину уже в марте.

Что известно о поставках ЗРК Patriot на Украину

С конца апреля поставка ЗРК Patriot стала основной темой для обсуждения, оттеснив танки Leopard и даже разговоры об анонсированном наступлении ВСУ. 19 апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк опубликовал список стран, приславших комплексы, куда вошли США, Германия, Нидерланды. Сколько именно комплектов получил Киев — неизвестно.

Сообщение о поставках коррелирует с более ранней новостью. В январе 2023-го сообщалось, что украинские военные прибыли в Оклахому для обучения работе с американскими ЗРК. Планировалось подготовить около сотни специалистов, но, по данным на май, подготовили только 65 человек. Самое примечательное, что Киев, говоря о поставках ЗРК Patriot, начал май с "сенсации".

Мог ли ЗРК Patriot сбить "Кинжал"

Рабочее место операторов ЗРК Patriot. Фото © Getty Images / Thomas Frey / Picture alliance

10 мая Bild опубликовал фотографию (а затем и видео) якобы со сбитым из ЗРК Patriot российским "Кинжалом". Журналист издания Пол Ронцхаймер ссылался на заявления украинских чиновников и на corpus delicti (вещественные доказательства). Примерно в то же время поступило "подтверждение" из Пентагона. Что на это скажут военные эксперты?

— Теоретически да, такое возможно, но вероятность составит один к ста, то есть около 1–2%. Вот из этого и надо исходить, — отметил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, картинка, опубликованная Bild, вызывает сомнения.

По словам Сивкова, маловероятно, чтобы такая скоростная цель, как "Кинжал", не разрушилась бы полностью при ударе о землю.

— Даже при скорости 2–3 тысячи м/с боеприпас при ударе о землю полностью разрушился бы. Земля, попав внутрь снаряда при его падении, просто разорвёт его на такой скорости. То есть это рафинированный фейк, скорее всего, — отметил эксперт.

ЗРК Patriot и операция "Буря в пустыне"

В своё время был создан миф, что ЗРК Patriot имели колоссальный успех во время операции "Буря в пустыне". Однако, согласно докладу Пентагона 1992 года, из 158 ракет Patriot, использованных США, 45% попали в молоко. Речь идёт о поражении советских ракет Scud-B, в которых не предусмотрены даже контрмеры для уклонения от современных систем ПРО (но военные США предпочли не акцентировать на этом внимание). А по данным профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола, процент реально перехваченных ЗРК Patriot ракет был ещё меньше — до 10% от указанного количества.

В докладе Пентагона также приводится информация, что в 1988 году ЗРК Patriot по ошибке сбил иранский пассажирский самолёт. Некоторые военные предпочитали об этом помалкивать, но министр обороны США при Клинтоне Лес Эспин указал на их короткую память.

ЗРК Patriot: характеристики, дальность поражения

ЗРК Patriot. Фото © ТАСС / David Keaton

Patriot (MIM-104) — главный американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, состоящий на вооружении США с 1982 года. Название представляет собой аббревиатуру с зашифрованной в ней характеристикой: комплекс, сопряжённый с РЛС сопровождения c фазированной антенной решёткой для перехвата цели по линии визирования (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target). За характерный вид прозван "мусоровозом с гидроприводом" (dumpster on hydraulics).

Дальность поражения целей — 25–100 километров. По некоторым данным, Киев получил штатные ракеты, работающие на дальности до 80 километров. Максимальная скорость поражаемых целей — 2,2 тыс. м/с. Одновременное наведение — до шести ракет. Время обнаружения цели — около десяти секунд.

По словам российских экспертов, несмотря на то что это самое серьёзное оружие ПВО на Западе, оно сильно устарело и уступает российским ЗРК С-300 и С-400. Но дело не только в этом: то, что работает на Западе, далеко не всегда и не лучшим образом проявляет себя на Украине.

9 мая американский консервативный журнал The National Interest подверг критике поставки ЗРК Patriot на Украину. По словам эксперта по обороне и научного сотрудника Defense Priorities Джеффа Ламира, в условиях истощения украинских ПВО времён СССР и напряжёнки с ракетами Stinger ЗРК Patriot — последний шанс. Но это не шанс на победу, а скорее возможность продлить агонию ВСУ и Украины. То есть в стратегическом ключе Киев вряд ли что-то выиграет.

Всё это вызвано тем, что на Украине нет привычных для него условий.

— Будучи технологически первоклассной системой, Patriot не может быть там использован в полной мере, если он оторван от натовской доктрины ПВО. Системы ограничены точечной защитой основных объектов и предназначены для работы в тандеме со средствами ПВО малой и большой дальности, — отмечает Джефф Ламир.

Второй недостаток, по мнению The National Interest, — работа радара Patriot, выдающая его местоположение. Однако тут есть нюанс.

— У Patriot есть такая хитрая фишка: он может работать, не включая собственную РЛС, а по информационной линии. В этом случае обнаружить Patriot достаточно сложно, но, если провести ряд, скажем так, "специальных операций", которые заставят Patriot включить свою РЛС, можно будет работать по пусковым установкам, по самой системе и уничтожить её, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Практика показывает, что ранее проблемой для ВС РФ были БПЛА "Байрактар", ПЗРК Stinger и Javelin, РСЗО HIMARS, умные бомбы GLSDB. Некоторые из этого вооружения благодаря российским военным вообще ушли с повестки, а некоторые сегодня ежедневно уничтожаются.

Американские эксперты по обороне делают вывод, что единственное, чего добьются США, поставляя на Украину ЗРК Patriot, — "создадут иллюзию, что воздушную угрозу можно смягчать бесконечно". Это отдалит мирные переговоры на неопределённый срок и приведёт к дополнительным разрушениям военной инфраструктуры Украины и новым потерям среди солдат ВСУ.

Авторы Евгений Жуков